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Принц Уильям нарушил молчание об операции жены и раке у короля Чарльза
09.02.2024 09:04 Алина Груднева

Принц Уильям нарушил молчание об операции жены и раке у короля Чарльза

 
Принц Уэльский Уильям впервые прокомментировал рак у его отца, короля Чарльза III, а также недавнюю операцию на брюшной полости, которую перенесла его жена Кейт Миддлтон.

По данным The Independent, молчание он нарушил на лондонском благотворительном гала-ужине Air Ambulance Charity, продемонстрировав, что вернулся к исполнению королевских обязанностей после паузы из-за болезни супруги.

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"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить за добрые слова поддержки Кэтрин и моего отца, особенно в последние дни. Это очень много значит для всех нас", - отметил Уильям.

Напомним, что у короля диагностировано увеличение простаты на ранней стадии. В больнице ему провели "корректирующую процедуру". По данным Букингемского дворца, новообразование является доброкачественным.

В свою очередь, Миддлтон после операции будет восстанавливаться дома до Пасхи, в связи с чем отменены многие мероприятия с ее участием.

 
 

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