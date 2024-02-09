



Принц Уильям нарушил молчание об операции жены и раке у короля Чарльза



Принц Уэльский Уильям впервые прокомментировал рак у его отца, короля Чарльза III, а также недавнюю операцию на брюшной полости, которую перенесла его жена Кейт Миддлтон.



По данным The Independent, молчание он нарушил на лондонском благотворительном гала-ужине Air Ambulance Charity, продемонстрировав, что вернулся к исполнению королевских обязанностей после паузы из-за болезни супруги.



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"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить за добрые слова поддержки Кэтрин и моего отца, особенно в последние дни. Это очень много значит для всех нас", - отметил Уильям.



Напомним, что у короля диагностировано увеличение простаты на ранней стадии. В больнице ему провели "корректирующую процедуру". По данным Букингемского дворца, новообразование является доброкачественным.



В свою очередь, Миддлтон после операции будет восстанавливаться дома до Пасхи, в связи с чем отменены многие мероприятия с ее участием.





