



Принц Греции разводится с женой через 14 лет брака

Принц Греции Николаос решил развестись со своей супругой Татьяной через 14 лет брака.



Информация об их расставании была обнародована на официальной страницы королевской семьи.



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"Принц Николаос и принцесса Татьяна после четырнадцати лет совместной жизни решили расторгнуть свой брак. Оба выражают тяжесть этого решения, глубокую благодарность и уважение, которое они испытывают друг к другу, а также любовь, с которой они шли все эти годы", - сказано в сообщении.



Уточняется, что эти же ценности лягут в основу их отношений в будущем. Уточняется, что принц и принцесса будут поддерживать глубокую и искреннюю дружбу.



"Они будут продолжать жить и активно работать в Греции, где оба чувствуют себя как дома. Семья всегда будет рядом с ними", - добавили в семье.



Николаос и Татьяна поженились 25 августа 2010 года. Принцесса на 11 лет моложе своего мужа. Татьяна так и не смогла родить наследника.