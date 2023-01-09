



Принц Гарри: королевская семья причинила боль Меган

Принц Гарри обвинил королевскую семью в причинении "боли и страданий" его супруге Меган Маркл.



Об этом он сказал в программе 60 Minutes Sunday на CBS незадолго до публикации его мемуаров.



По словам Гарри, члены его семьи выражали "озабоченность" цветом кожи его будущего ребенка после того, как он женился на Меган. Он считает, что британская монархия должна изменить свое отношение к расам, "учиться, расти и быть частью решения, а не частью проблемы".



"В противном случае бессознательная предвзятость переходит в категорию расизма. Когда вы монархия - вы несете ответственность, и совершенно справедливо люди предъявляют к вам более высокие стандарты, чем к другим", — пояснил Гарри.



Он вспомнил недавний инцидент, когда крестная мать принца Уильяма леди Сьюзан Хасси спросила темнокожую британку, откуда та "на самом деле".