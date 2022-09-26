



Пригожин признал создание ЧВК "Вагнер"

Предприниматель и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Его комментарий опубликован в официальном аккаунте компании во "ВКонтакте".



По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, "когда начался геноцид русского населения Донбасса".



Пригожин уточнил, что, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались "казачки", и пытался набрать группу, которая "поедет и защитит русских". Однако поняв, что эти люди ему не подходят, владелец "Конкорда" занялся этим сам.



"Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название батальонно-тактическая группа (БТГ) "Вагнер", — цитирует пресс-служба Пригожина.



Эти парни, по словам Пригожина, являются "основной русского патриотизма".



"Эти храбрые парни, которые умели только одно —воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости", — указал он, рассуждая о создании ЧВК "Вагнер".



До этого Пригожин официально отрицал причастность к ЧВК "Вагнер" и подавал судебные иски против СМИ, размещавших сообщения о связи группы с бизнесменом.