



Правозащитники Мексики раскритиковали 10 штатов за запрет брака для людей с ВИЧ

Правительственная комиссия Мексики по правам человека в среду призвала десять из 32 штатов страны отменить старые законы, запрещающие браки между людьми с "хроническими, неизлечимыми, наследственными или заразными заболеваниями", заявив, что это может дискриминировать ВИЧ-инфицированных. или людей, больных СПИДом, сообщает The Washington Post.



Рекомендация Национальной комиссии по правам человека была адресована руководителям законодательных собраний штатов. Штаты должны либо выполнить призыв, либо объяснить, почему они отказываются.



Такие законы когда-то были обычным ответом на плохо изученные болезни или воспринимались как способ предотвращения врожденных дефектов. Они постепенно были отменены на большей части территории Мексики, но все еще действуют в десяти отдаленных штатах.



Это штаты Чьяпас, Герреро, Кинтана-Роо и Оахака на юге, Керетаро, Пуэбла и Гуанахуато в центральном регионе и Дуранго, Синалоа и Нуэво-Леон на севере.



Комиссия заявила, что Верховный суд Мексики уже постановил, что любой риск заражения, который может возникнуть в результате брака с человеком, больным инфекционным заболеванием, должен оцениваться исключительно лицом, вступающим в брак.

