



Последний портрет Климта побил рекорд европейских аукционов

Последний портрет, написанный Густавом Климтом, был продан во вторник в Лондоне за 94,3 миллиона долларов, установив новый рекорд европейских аукционов произведений искусства. С молотка Sotheby's ушла картина знаменитого австрийского символиста “Dame mit Facher” (“Дама с веером”).



Предыдущий аукционный рекорд среди произведений искусства, проданных в Европе, принадлежал картине Альберто Джакометти “Шагающий человек I”, проданной в феврале 2010 года за 82,7 миллионов фунтов стерлингов.



“Красивый, богатый и соблазнительный портрет безымянной женщины” кисти Климта был найден на мольберте в его мастерской, когда он неожиданно скончался в феврале 1918 года в возрасте 55 лет.



Хелена Ньюман из Sotheby's сообщила, что картина была написана в период расцвета творчества Климта, когда он создавал некоторые из своих самых известных и экспериментальных работ.



В последний раз работа была продана в 1994 году за 11,6 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке.



Sotheby's заявил, что покупателем была арт-консультант Патти Вонг, действовавшая от имени гонконгского коллекционера. Хотя предварительная цена продажи портрета во вторник составляла 94,3 миллиона долларов, покупатель заплатит 108,4 миллиона, включая стандартную плату, взимаемую аукционными домами.