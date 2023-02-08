



Посетить как можно быстрее: 9 туристических мест под угрозой исчезновения

Культурные и природные памятки по всему миру, находящиеся под угрозой исчезновения. Одним из них угрожают природные явления и старение, а другим люди.

Исторический центр Вены, Австрия: основная угроза – быстро разрастающаяся высотная городская застройка.

Археологическая зона Чан-Чан, Перу: основная угроза – высокая скорость разрушения из-за отсутствия консервации и обслуживания.

Культурный ландшафт и археологические памятники долины Бамиан, Афганистан: памятник понес большие потери в 2001 году, когда талибы намеренно уничтожили две гигантские статуи Будды.

Тимбукту, Мали: основной угрозой является война в Мали, оккупация и умышленное уничтожение объектов наследия вооруженными группами.

Тропический лес Суматры, Индонезия: основная угроза – браконьерский разгул, незаконная вырубка леса и плановое развитие инфраструктуры в этом районе.

Острова и заповедные территории Калифорнийского залива, Мексика: основная угроза – незаконные и неустойчивые методы рыболовства, поставившие под угрозу морскую жизнь.

Национальный парк Эверглейдс, Флорида: основной опасностью является угроза штормов, загрязнения, инвазивных видов и городской застройки.

Заповедник Селус, Танзания: основной угрозой является незаконное браконьерство, оказывающее разрушительное влияние на популяцию дикой природы парка. Дополнительная опасность поступает от соседних урановых шахт, лесозаготовок и планируемого строительства дамбы.

Тропические леса Ацинанани, Мадагаскар: основной угрозой являются лесные пожары, представляющие огромный риск для экосистемы тропических лесов. Существуют также проблемы с браконьерством, добычей полезных ископаемых и незаконными рубками.

Поэтому не стоит медлить и, по возможности, посетить эти места. Ведь, вероятно, в скором времени этого сделать уже не удастся.