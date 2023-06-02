



Популярный в РФ рок-фестиваль перенесли из Калужской области

Популярный в России рок-фестиваль "Нашествие" решили перенести с постоянного места его проведения.



Об этом сообщил глава Калужской области, где обычно проходит мероприятие, Владислав Шапша.



"Сейчас для "Нашествия" — не то время", — пояснил он.



По словам организаторов, рок-фестиваль было решено в этом году не проводить, перенеся его на следующий год. Что примечательно, его и без того не проводили с 2019 года.



Его многие любители рок-музыки в России планировали посетить в Калужской области с 4 по 6 августа.





