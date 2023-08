Поп-легенды 2000-х воссоединяются для записи нового сингла

Поп-легенды нулевых, Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк и Тимбалэнд решили воссоединиться через 16 лет после выхода их последнего совместного хита.



По данным британского таблоида The Sun, эту информацию подтвердила певица, отвечая на вопрос во время подкаста.



Звездное трио намерено записать новый сингл, который обещает быть не менее зажигательным, чем нашумевшая в 2007 году композиция Give It To Me.





"У нас троих — у меня, Тимбалэнда и Джастина — у всех была долгая карьера со взлетами и падениями. Лично для меня совместное исполнение этой песни кажется мини-чудом", - призналась Нелли.



Уточняется, что предложение записать новый совместный трек сделал Тимбалэнд, который в настоящее время является продюсером. Название пока что не раскрывается.