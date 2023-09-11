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Почти голая дочь Мадонны удивила внешнем видом на мероприятии
11.09.2023 01:22 Алина Груднева

Почти голая дочь Мадонны удивила внешнем видом на мероприятии

Старшая дочь певицы Мадонны Лурдес Леон удивила откровенным нарядом на презентации Victoria’s Secret в Нью-Йорке.

То, что было на ней, буквально не оставило простора для воображения.

В частности, 26-летняя Лурдес явилась на официальное мероприятие в абсолютно прозрачном платье, которое больше напоминало сетку. Смелый наряд был украшен драгоценными камнями.

Под платьем были лишь черные стринги, а от бюстгальтера девушка решила и вовсе отказаться. Образ Лурдес дополнила массивными туфлями и серебряной цепочкой.

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