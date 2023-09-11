Почти голая дочь Мадонны удивила внешнем видом на мероприятии
Старшая дочь певицы Мадонны Лурдес Леон удивила откровенным нарядом на презентации Victoria’s Secret в Нью-Йорке.
То, что было на ней, буквально не оставило простора для воображения.
В частности, 26-летняя Лурдес явилась на официальное мероприятие в абсолютно прозрачном платье, которое больше напоминало сетку. Смелый наряд был украшен драгоценными камнями.
Под платьем были лишь черные стринги, а от бюстгальтера девушка решила и вовсе отказаться. Образ Лурдес дополнила массивными туфлями и серебряной цепочкой.