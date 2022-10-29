



Почти 100 собак и мертвые щенки: британской садистке вынесли приговор

Суд вынес приговор британке Джулии Нькомб за жестокое обращение с животными.

По данным Express, в ее доме два года назад нашли 95 собак и мертвых щенков.

В частности, британка содержала в жутких условиях такс, лабрадоров и французских бульдогов. Зоозащитники забрали у нее несчастных животных. Часть из них пришлось усыпить, часть из них лечить.

У 78 собак не было в ее доме доступа к еде и воде. Некоторых животных она держала в доме, буквально превратив помещение в конуру. Большинство же жили в нескольких хозяйских постройках во дворе. Прибывшие инспекторы даже нашли разлагающихся щенков, которых подсудимая не удосужилась похоронить.

Два дня назад, 27 октября, состоялся суд над садисткой. За издевательства над животными она легко отделалась. Нькомб запретили содержать собак в течение пяти лет и присудили выплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. В течение 12 месяцев ей нужно пройти специальные программы для женщин.