



Почему на женском нижнем белье - маленький бантик спереди

Большинство женщин каждый день видят маленький декоративный бантик на своем нижнем белье, но мало кто задумывается, зачем он там. Желая узнать ответ раз и навсегда, одна из пользовательниц Reddit спросила: "Почему так много трусиков имеют этот маленький бантик спереди? Откуда взялась эта традиция?" Согласно Belle Lingerie, женщины не носили трусов до 19 века. Вместо этого они носили нижнее белье, известное как кальсоны, первые экземпляры которых можно датировать 4 400 годом до нашей эры в Египте.



Эксперты рассказывают следующее: "Это были две отдельные штанины, которые соединялись на талии, что-то вроде мешковатых шорт, доходящих до колен". "В конце концов, к 1920 году кальсоны и блумеры стали короче, заканчиваясь выше колена, а не ниже. Вероятно, это было сделано для того, чтобы соответствовать новым, более коротким фасонам платьев".



Как выяснилось, центральный бант изначально использовался для того, чтобы белье не сползало вниз до изобретения резинки. В заявлении добавляется: "Пьер Вальтон также оказал большое влияние на женское нижнее белье. В 1918 году этот француз разработал хлопковые трусики с эластичным поясом, которые были гораздо короче по ноге, что сделало их более практичными как для взрослых, так и для детей".



Комментируя это откровение, один из пользователей Reddit сказал: "Почему мы сохраняем их сейчас? Потому что это мило, это женственно, это вызывает чувство невинности, и благодаря этому очень легко определить, какая сторона является передней, когда вы одеваетесь наспех в темноте".



"Что касается корней традиции? Она пришла из доэластичных времен, когда трусики удерживались на месте с помощью ленточки, продетой через кружево с люверсами в верхней части. "Маленький бантик - это место, где вы завязывали ленточку, и, конечно же, он находится спереди, потому что там проще всего сделать что-то подобное".



Но это не единственная причина. Много веков назад, до изобретения электричества, женщинам часто приходилось вставать до рассвета и одеваться в темноте или при свечах. Поэтому бант использовался для того, чтобы отличить переднюю часть одежды от задней.