



По улицам итальянского города разгуливал слон

В итальянском городке Амандеа, что в Калабрии на юге страны, из цирка сбежал слон и свободно разгуливал по улицам.



Об этом сообщает Rai News.



Слон из цирка Moira Orfei, который находился в городе несколько дней, сбежал и спокойно разгуливал сначала по пляжу возле цирка, а затем по государственной дороге в Тоннара-ди-Амантеа, вплоть до супермаркета в этом районе.



Владельцы цирка нашли его на парковке супермаркета и забрали обратно в вольер, закончив его день "свободы".



Среди многочисленных постов и ироничных комментариев в социальных сетях появились ассоциации защиты животных, которые осуждают опасные условия содержания животного.



В то же время несмотря на риски прогулки, ни людям, ни животному не было нанесено никакого вреда.

