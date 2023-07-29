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По улицам итальянского города разгуливал слон
29.07.2023 13:59 Ирина Демьянова

По улицам итальянского города разгуливал слон

В итальянском городке Амандеа, что в Калабрии на юге страны, из цирка сбежал слон и свободно разгуливал по улицам.

Об этом сообщает Rai News.

Слон из цирка Moira Orfei, который находился в городе несколько дней, сбежал и спокойно разгуливал сначала по пляжу возле цирка, а затем по государственной дороге в Тоннара-ди-Амантеа, вплоть до супермаркета в этом районе.

Владельцы цирка нашли его на парковке супермаркета и забрали обратно в вольер, закончив его день "свободы".

Среди многочисленных постов и ироничных комментариев в социальных сетях появились ассоциации защиты животных, которые осуждают опасные условия содержания животного.

В то же время несмотря на риски прогулки, ни людям, ни животному не было нанесено никакого вреда.
 



 

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