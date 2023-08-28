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Платья за 40 фунтов стерлингов стали модным хитом
28.08.2023 11:36 Ирина Демьянова

Платья за 40 фунтов стерлингов стали модным хитом

Сейчас многие бренды нашли способ совместить моду и доступность.

Как пишет издание Daily Mail, платья за 39,50 фунтов стерлингов, представленные в Marks & Spencer, а также в ряде других магазинов, в последнее время становятся все более популярными.

Поскольку платье - это всего лишь один предмет, оно является беспроигрышным вариантом наряда для конца лета и может стать приятным и доступным обновлением гардероба.

Издание опубликовало подборку лучших платьев стоимостью до 40 фунтов стерлингов.

Многоярусное платье от M&S подойдет для всех сезонов. Имеет универсальную форму и подходит практически для всех случаев жизни.

Потрясающие платья в цветочные принты подойдут всем и их можно носить круглый год. К примеру, Chanel выбрала для коллекции осень-зима 23 принт в камелии. 

Платье New Look в красном и розовом цвете стоит значительно ниже 40 фунтов стерлингов, добавляя ярких красок в дождливый день. 

Платья-рубашки S- mart помогут разнообразить гардероб. Модель с зеленым поясом от Reserved напоминает Max Mara за небольшую цену — 29,99 фунтов стерлингов. Модели от Mango и Next станут идеальными платьями для рабочей встречи или делового ужина. 

Макси-платья подходят не только для пляжного отдыха, это элегантный выбор для повседневного гардероба. Платья от Mango выглядят непринужденно и стильно, а их длина идеальна для ношения с обувью на плоской подошве или каблуке. И никому не нужно знать, что платье стоит всего 32,99 фунта. 
  39,50 фунтов стерлингов, марки и спенсер. ком

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