Платья за 40 фунтов стерлингов стали модным хитом

Сейчас многие бренды нашли способ совместить моду и доступность.



Как пишет издание Daily Mail, платья за 39,50 фунтов стерлингов, представленные в Marks & Spencer, а также в ряде других магазинов, в последнее время становятся все более популярными.



Поскольку платье - это всего лишь один предмет, оно является беспроигрышным вариантом наряда для конца лета и может стать приятным и доступным обновлением гардероба.



Издание опубликовало подборку лучших платьев стоимостью до 40 фунтов стерлингов.



Многоярусное платье от M&S подойдет для всех сезонов. Имеет универсальную форму и подходит практически для всех случаев жизни.



Потрясающие платья в цветочные принты подойдут всем и их можно носить круглый год. К примеру, Chanel выбрала для коллекции осень-зима 23 принт в камелии.



Платье New Look в красном и розовом цвете стоит значительно ниже 40 фунтов стерлингов, добавляя ярких красок в дождливый день.



Платья-рубашки S- mart помогут разнообразить гардероб. Модель с зеленым поясом от Reserved напоминает Max Mara за небольшую цену — 29,99 фунтов стерлингов. Модели от Mango и Next станут идеальными платьями для рабочей встречи или делового ужина.



Макси-платья подходят не только для пляжного отдыха, это элегантный выбор для повседневного гардероба. Платья от Mango выглядят непринужденно и стильно, а их длина идеальна для ношения с обувью на плоской подошве или каблуке. И никому не нужно знать, что платье стоит всего 32,99 фунта.