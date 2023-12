Платье принцессы Дианы ушло с молотка на аукционе

На аукционе Julien's Auctions в Голливуде с молотка ушло черное платье принцессы Дианы.



По данным ВВС, бархатный вечерний наряд со звездным узором продали за 1,148 млн долларов.



Что примечательно, цена на платье выросла в 11 раз, чем была предложена на старте торгов.



Оно стало самым дорогим нарядом принцессы Дианы, которое продавалось на аукционах когда-либо. Принцесса надела его впервые на ужин во Флоренции в 1985 году.

