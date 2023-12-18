



Платье Balenciaga в виде мешка для трупов повеселило пользователей сети

Модный дом Balenciaga представил платье-макси коллекции, которое вызвало бурную реакцию в социальных сетях.



Внешне творение бренда, которое стоит $7350, напоминало черный мусорный мешок.



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"Трикотаж с блестящим покрытием. Корсет. Длина - макси", - сказано в описании к новинке.



В комментариях это платье вызвало настоящую бурю комментариев. Пользователи сравнили новинку с пакетом для трупов, припомнив то, во что пакуют погибших на поле боя в Украине россиян.



"Помощь Украине подъехала", "Хит сезона в РФ с 2014", "Пакеты для о*ков", - писали массово под фото, прежде чем возможность комментировать была закрыта.



