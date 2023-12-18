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Платье Balenciaga в виде мешка для трупов повеселило пользователей сети
18.12.2023 01:26 Алина Груднева

Платье Balenciaga в виде мешка для трупов повеселило пользователей сети

Модный дом Balenciaga представил платье-макси коллекции, которое вызвало бурную реакцию в социальных сетях. 

Внешне творение бренда, которое стоит $7350, напоминало черный мусорный мешок.

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"Трикотаж с блестящим покрытием. Корсет. Длина - макси", - сказано в описании к новинке.

В комментариях это платье вызвало настоящую бурю комментариев. Пользователи сравнили новинку с пакетом для трупов, припомнив то, во что пакуют погибших на поле боя в Украине россиян.

"Помощь Украине подъехала", "Хит сезона в РФ с 2014", "Пакеты для о*ков", - писали массово под фото, прежде чем возможность комментировать была закрыта.

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