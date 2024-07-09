



Пистолеты Наполеона проданы на аукционе за 1,69 млн евро

Два пистолета, принадлежавшие французскому императору Наполеону Бонапарту, из которых он однажды намеревался покончить с собой, были проданы на аукционе за 1,69 млн евро.



Ожидалось, что за оружие, созданное парижским оружейником Луи-Марином Госсе, будет выручено от €1,2 млн до €1,5 млн.

Они были проданы в аукционном доме Osenat в воскресенье - рядом с дворцом Фонтенбло, где Наполеон пытался покончить с собой после отречения от престола в 1814 году.



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Продажа пистолетов состоялась после того, как министерство культуры Франции недавно причислило их к национальным сокровищам и запретило их вывоз.



Это означает, что у французского правительства теперь есть 30 месяцев, чтобы сделать предложение о покупке новому владельцу, имя которого не называется. Это также означает, что пистолеты могут покинуть Францию только на время.



Пистолеты инкрустированы золотом и серебром, на них выгравировано изображение самого Наполеона в профиль.



Говорят, что он хотел использовать их, чтобы покончить с собой в ночь на 12 апреля 1814 года, после того как поражение его армии от иностранных войск привело к тому, что ему пришлось отказаться от власти.



Однако его оруженосец Арман де Коленкур убрал порох из пистолетов, и Наполеон принял яд, но выжил.



Позже он подарил пистолеты Коленкуру, который, в свою очередь, передал их своим потомкам.



В продажу также вошли оригинальная коробка для пистолетов и различные аксессуары, включая рожок для пороха и различные стержни для его утрамбовки.

