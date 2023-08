Песни Шинейд О'Коннор взлетели на вершину чартов США после ее смерти

По данным Billboard, с 21 по 27 июля песни Шинейд О'Коннор транслировались 7,9 миллиона раз, увеличившись с 243 000 до 7,3 миллиона прослушиваний. Ее культовый кавер на песню Prince “Nothing Compares 2 U” набрал 3,2 миллиона прослушиваний и был скачан 10 000 раз.



За несколько дней после того, как было объявлено о смерти певицы, воспроизведение ее музыки подскочило на 2885%, а загрузки выросли более чем на 5000%. Продажи альбомов по всей Америке также резко увеличились более чем на 1300%. Мегахит Шинейд О'Коннор Nothing Compares 2 U возглавил чарты Billboard в категории рок-песен. Ее первые хиты Mandinka и The Emperor's New Clothing достигли 16-го и 17-го места соответственно в чартах продаж альтернативных цифровых песен.



После ее смерти музыка артистки также вернулась в ирландские чарты, а ее лучшие альбомы подскочили на 71 позицию и вошли в пятерку лучших.

В чарте синглов Nothing Compares 2 U переместилась на тридцать позиций с 37-го на 7-е место, а ее песня Mandinka заняла 15-е место.



Поклонники музыкальной легенды надеются услышать и ее новые песни после того, как через два дня после смерти Шинейд О'Коннор выяснилось, что ее новый альбом No Veteran Dies Alone почти завершен. На вопрос, будет ли он выпущен, ее продюсер сказал, что “это зависит от ее семьи, я с радостью сделаю то, что мне скажут”.