



Потеряла ребенка и многое пережила: умерла певица Шинейд О'Коннор

На 57-м году жизни скончалась известная ирландская певица Шинейд О'Коннор.



Об этом сообщает The Irish Times.



Причина смерти известной дублинской исполнительницы не раскрывается. В прошлом году О'Коннор потеряла своего сына. 8 января 2022 года 17-летний Шейн наложил на себя руки.



Знаменитость тяжело перенесла утрату. По слухам, она тоже пыталась покончить с собой. У певицы осталось трое детей.



О'Коннор выпустила 10 студийных альбомов, а ее песня Nothing Compares 2 U была признана синглом №1 в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards. Исполнительница была удостоена престижной награды за свой альбом на церемонии вручения RTÉ Choice Music Awards.



Артистка покинула сцену в 2003 году, чтобы посвятить себя изучению теологии. Шесть лет назад она призналась, что страдает от биполярного расстройства. В 2018 году она обратилась в ислам.

