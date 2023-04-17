



Песчаные бури, вызванные изменением климата, хоронят древние сокровища Ирака

Чудеса археологии Ирака, которые пережили тысячелетия и разрушительные последствия войны, теперь сталкиваются с современной угрозой: их медленно, но неумолимо засыпает в результате песчаных бурь, связанных с изменением климата.



Древние вавилонские сокровища, кропотливо раскопанные, снова исчезают под переносимым ветром песком на земле, выжженной растущим зноем и длительной засухой.



Ирак, одна из стран, наиболее пострадавших от изменения климата, в прошлом году пережил дюжину сильных песчаных бурь, которые окрасили небо в оранжевый цвет, остановили повседневную жизнь и заставили его жителей задыхаться.



Когда бури утихают, слои мелкого песка покрывают все, включая шумерские руины Умм аль-Акариб, "Матери скорпионов", в южной пустынной провинции Ди-Кар.



По словам археолога Акила аль-Мансрави, песчаные бури постепенно сводят на нет многолетнюю работу по раскопкам терракотовых фасадов храмов и множества бесценных артефактов.



Археологам в Ираке всегда приходилось разгребать песок, но сейчас объемы растут.



По словам аль-Мансрави, после десятилетия усиливающихся штормов песок в Умм-аль-Акарибе теперь "покрывает значительную часть территории", которая датируется примерно 2350 годом до нашей эры и занимает площадь более пяти квадратных километров.



В прошлом самой большой угрозой было разграбление древностей в руинах, где были обнаружены фрагменты глиняной посуды и глиняные таблички с древней клинописью.



По словам Мансрави, изменение погоды и ее воздействие на землю, особенно постепенное опустынивание, создают дополнительную угрозу древним поселениям на юге Ирака.



"По оценкам, в следующие 10 лет, — сказал он, — песок мог покрыть от 80 до 90 процентов археологических памятников".



Легендарная земля между реками Тигр и Евфрат стала домом для некоторых из самых ранних цивилизаций мира, останки которых находятся под угрозой исчезновения в современном Ираке.



Богатая нефтью страна все еще восстанавливается после десятилетий диктатуры, войны и повстанческого движения и по-прежнему страдает от плохого управления, коррупции и широко распространенной бедности.



Усугубляя свои беды, Ирак также является одной из пяти стран, наиболее пострадавших от некоторых последствий изменения климата, включая засуху, сообщает Организация Объединенных Наций.



Плотины вверх по течению в Турции и Ираке уменьшили сток крупных рек, и из-за древней ирригационной системы Ирака и устаревших методов ведения сельского хозяйства тратится больше воды.



Летние температуры, превышающие 50 градусов по Цельсию, теперь часто бьют по Ираку, где засухи выжгли сельскохозяйственные угодья, загнав фермеров и скотоводов в переполненные города.



"Песчаные бури участились, ветер стал более пыльным, а температура повысилась. Почва стала более хрупкой и фрагментированной из-за отсутствия растительности и корней", — сказал Джаафар аль-Джотери, профессор археологии иракского университета Аль-Кадисия.



По мере того как все больше фермеров покидают сельскую местность, "их земля остается заброшенной, а ее почва становится более открытой для ветра".

Ветры уносят "больше фрагментов отложений, которые достигают археологических памятников", — сказал Джотери, добавив, что "песок и ил вызывают физическое выветривание и разрушение зданий".



Проблема усугубляется засолением, сказал Марк Алтавил, профессор ближневосточной археологии в Университетском колледже Лондона.

Он объяснил, что во время сильной жары вода с поверхности земли испаряется так быстро, что почва не поглощает кристаллы, которые остаются в виде корки.



"Когда воздух слишком сухой, вода быстро испаряется, и остается осадок соли", — сказал он, добавив, что "его можно увидеть на кирпичах".



Джотери сказал, что соль в земле, переносимая песчаными бурями, вызывает "химическое выветривание археологических построек".



Иракские власти настаивают на том, что они решают эту сложную и многогранную проблему.



"Правительство работает над тем, чтобы сдержать песчаные дюны", — сказал Чамель Ибрагим, директор отдела древностей провинции Ди-Кар.



Он указал на план посадки "зеленого пояса" деревьев стоимостью около 3,8 миллиона долларов.



Но Джотери выразил сомнение, сказав, что для поддержания жизни растительности "нужно много воды".