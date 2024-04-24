



Первыми светящимися в темноте животными, возможно, были древние кораллы

Многие животные могут светиться в темноте. Летними вечерами мигают светлячки. Но большинство животных, которые светятся, водятся в глубинах океана .



В новом исследовании ученые сообщают, что глубоководные кораллы, жившие 540 миллионов лет назад, возможно, были первыми существами, которые светились, гораздо раньше, чем считалось ранее.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Световая сигнализация — одна из самых ранних известных нам форм общения — она очень важна в глубоких водах", — сказала Андреа Кваттрини, соавтор исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B.



Сегодня в число морских существ, которые мерцают, входят некоторые рыбы, кальмары, осьминоги, медузы и даже акулы — все это результат химических реакций.



Некоторые используют свет, чтобы отпугнуть хищников, "как охранная сигнализация", а другие используют его, чтобы заманить добычу, говорит Кваттрини, куратор кораллов в Смитсоновском национальном музее естественной истории.



Другие животные используют свет как маяк, чтобы найти себе пару.



Многие глубоководные виды мягких кораллов ненадолго загораются при прикосновении.



"Мягкий коралл может выглядеть как колышущийся тростник, скелетированные пальцы или стебли бамбука — и светиться розовым, оранжевым, белым, синим и фиолетовым", - рассказал Стивен Хэддок, соавтор исследования и морской биолог из Научно-исследовательского института Монтерей-Бей.



"У некоторых видов светится все тело — у других светятся только части их ветвей", — сказала Даниэль ДеЛео, соавтор исследования и морской биолог-эволюционист из Смитсоновского института.



Что касается кораллов, ученые не уверены, предназначена ли эта световая реакция для привлечения или отталкивания других организмов, или, возможно, для того и другого. Но его частота предполагает, что он выполняет важнейшую функцию у многих видов кораллов, сказала она.



Но как долго некоторые виды кораллов обладают способностью светиться?



Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи использовали генетические данные 185 видов светящихся кораллов, чтобы построить подробное эволюционное древо. Они обнаружили, что общий предок всех современных мягких кораллов жил 540 миллионов лет назад и, весьма вероятно, мог светиться.



Эта дата примерно на 270 миллионов лет раньше самого раннего известного примера: светящейся доисторической креветки. Это также относит возникновение производства света примерно ко времени кембрийского взрыва, когда жизнь на Земле развивалась и быстро диверсифицировалась, дав начало многим крупным группам животных, существующим сегодня.



"Если у животного была новая черта, которая делала его действительно особенным и помогала ему выжить, его потомки с большей вероятностью выживали и передавали его", — сказал Стюарт Сандин, морской биолог из Океанографического института Скриппса, не принимавший участия в исследованиях.







