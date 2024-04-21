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Пэрис Хилтон впервые показала новорожденную дочь
21.04.2024 12:17 Алина Груднева

Пэрис Хилтон впервые показала новорожденную дочь

Американская светская львица Пэрис Хилтон впервые показала свою новорожденную дочь, которую скрывала от мира почти полгода.

Соответствующие семейные кадры знаменитость опубликовала в Instagram. 

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Пэрис назвала дочку Лондон Мэрилин Хилтон-Реум. По словам Хилтон, малышку родила суррогатная мать.

"Представляю вам Лондон Мэрилин Хилтон-Реум. Я мечтала иметь дочь, по имени Лондон, сколько себя помню. Я очень благодарна, что она теперь со мной. Я искренне ценю каждое мгновение, проведенное с ней. Мои ангелочки показали мне настоящую любовь, о которой я даже не догадывалась", - подписала она под фото.

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