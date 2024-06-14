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Отец Киркорова стал жертвой мошенников
14.06.2024 10:00 Алина Груднева

Отец Киркорова стал жертвой мошенников

Отец поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова стал жертвой мошенников.

По данным SHOT, в прошлом году 92-летний Бедрос Киркоров одолжил некоему бизнесмену 3,5 миллиона рублей.

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По словам адвоката, мошенник обещал вернуть деньги до 10 октября прошлого года, но так этого и не сделал. Из-за этого Киркоров старший написал заявление в полицию.
 
"Санасар Басенцян в марте 2024 года по решению суда признан банкротом. Кроме того, на него не оформлено никакого имущества, нет банковских счетов. Есть все основания полагать, что Басенцян не планировал отдавать долг. Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространенному сценарию: втерся в доверие, обманул, скрылся", — отметил адвокат. 
 

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