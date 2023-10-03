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Отчет: Израиль в топ-10 стран по удалению контента в TikTok
03.10.2023 21:56 Алина Груднева

Отчет: Израиль в топ-10 стран по удалению контента в TikTok

Израиль является одной из стран, где больше всего удаляют контент, в особенности, в TikTok.

Об этом свидетельствует анализ использования соцсети во всем мире с января по март 2023 года, проведенный приложением Canopy.us, использующим искусственный интеллект.

В последние годы TikTok столкнулся с негативной реакцией из-за слабой политики модерации. Согласно статистике по удаленному контенту, Израиль занимает в списке следующих стран восьмое место:

Пакистан – 70,91% 2, Азербайджан – 65,30%, Доминиканская Республика – 21,70%,  Великобритания – 19,65% 5, Камбоджа – 17,33%, Алжир – 14,48%, Турция – 13,36%, Израиль – 12,75%, Саудовская Аравия – 11,85%, Филиппины – 10,43%.
 

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