



Отчет: Израиль в топ-10 стран по удалению контента в TikTok

Израиль является одной из стран, где больше всего удаляют контент, в особенности, в TikTok.



Об этом свидетельствует анализ использования соцсети во всем мире с января по март 2023 года, проведенный приложением Canopy.us, использующим искусственный интеллект.



В последние годы TikTok столкнулся с негативной реакцией из-за слабой политики модерации. Согласно статистике по удаленному контенту, Израиль занимает в списке следующих стран восьмое место:



Пакистан – 70,91% 2, Азербайджан – 65,30%, Доминиканская Республика – 21,70%, Великобритания – 19,65% 5, Камбоджа – 17,33%, Алжир – 14,48%, Турция – 13,36%, Израиль – 12,75%, Саудовская Аравия – 11,85%, Филиппины – 10,43%.

