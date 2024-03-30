



От принца Гарри ожидают написания еще одних мемуаров

Принц Гарри на волне популярности его книги "Запасной", которая стала одним из самых научно-популярных произведений в британской истории, может написать еще одни мемуары.



Об этом в комментарии Mirror сказал королевский эксперт и писатель Том Куинн.



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По его словам, Гарри и его супруга Меган Маркл обсуждали возможность написания второй книги. Однако эксперт полагает, что это будет продолжением "Западного", но в более "мягком" формате". То есть, таких шокирующих подробностей, как в первой книге, там не будет



Ходили слухи, что принц Сассекский собирался подписать крупную сделку с издателями Penguin в 2022 году.



"Мне сказали, что пара обсуждала написание Гарри еще одной книги. Он не может написать еще одного "Запасного", но он понимает, что написание более "спокойной" книги может даже помочь наладить отношения с его семьей", - предположил эксперт.