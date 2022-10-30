



Оркестр "Сто скрипок", Майк Бурштейн и море удовольствия

Будапештский Симфонический оркестр цыганской музыки «Сто скрипок», гастроли которого пройдут в городах Израиля в ноябре - самый большой в мире и самый знаменитый цыганский оркестр. Его главные особенности – отсутствие пюпитров с нотами, отсутствие дирижёра, и при этом тончайшее чувство ансамбля, благодаря которому музыка льётся, дышит и вовлекает слушателя в яркий поток эмоций. «Сто скрипок» - не надо воспринимать буквально и пересчитывать музыкантов на сцене, это название оркестра, но энергия этого оркестра и радость от его музыки такая, будто на сцене не 100 скрипок, а куда больше музыкантов, вовлекающих слушателей в вихрь мелодий.



В этом вихре может показаться, что оркестр вообще не использует нот, но это не так. Использует, причём для всех произведений, как фольклорных, так и классических, готовятся оригинальные аранжировки. Это огромная и тонкая работа. Музыканты выучивают партии наизусть, и на концерте всё их внимание сконцентрировано на партнёрском контакте, темпе и чувстве полёта. Из этого и рождается мощная волна эмоций, подхватывающая исполнителей вместе со слушателями.



Оркестр существует с 1985 года. Всё началось на похоронах знаменитого цыганского скрипача-виртуоза Шандора Яроки. Его друзья и коллеги, собравшиеся, чтобы проститься с ним, решили сыграть в честь его памяти музыку, которую он любил и исполнял. И поняли, что нужно играть её и дальше, и не только в Венгрии. С тех пор оркестр вырос, расширил репертуар и объездил весь мир. В его репертуаре много классики австрийских и венгерских композиторов, много народной музыки. Хачатурян, Берлиоз, Штраус, Лист, Чайковский, Брамс, Россини прекрасно сочетаются с народными и популярными мелодиями.







Художественный руководитель «Ста скрипок» Нандор Фаркаш говорит, что оркестр в своём исполнении равняется на цыганских скрипачей-самоучек, виртуозность которых иногда совершенно поразительна. Понятно, что большинство оркестрантов вовсе не самоучки, но стилистически их исполнение наследует цыганскому духу свободы и импровизации. Сам Фаркаш родился в семье профессиональных музыкантов, учился играть на скрипке с шести лет, был победителем множества конкурсов ещё в детстве, и с 14 лет стал концертирующим музыкантом. В оркестр цыган «Сто скрипок» его пригласили основатели коллектива Лазло Берки и Тивадар Межарос. С 2001 года Фаркаш выполнял обязанности координатора оркестра, в 2005-м стал секретарем и менеджером, а в 2014 году — президентом и художественным руководителем. Эта должность не предполагает единоличных решений. В обновлении репертуара участвует практически весь оркестр. Подбором и обработкой музыкального материала занимается в основном худрук, но потом оркестр репетирует, и проверяет, подходит ли музыка коллективу, соответствует ли она его духу. Окончательное решение принимают старейшины коллектива.



В оркестре «Сто скрипок» играет не только на смычковых инструментах. Там есть ещё группа кларнетов и цимбалы. В мире не так уж много виртуозных цимбалистов. Играть на этом редком инструменте учат далеко не в любой консерватории. И далеко не все меломаны слышали живое исполнение настоящего виртуозного цимбалиста. Услышать их - ещё одно редчайшее удовольствие, которое гарантирует меломанам Будапештский оркестр.







Оркестр «Сто скрипок» выступал более чем в 30 странах: в Бельгии и Китае, в Чехии и Финляндии, в Дании и Гонконге, во Франции и Греции, в Германии и Японии, Латвии и Люксембурге. Он играл в амстердамском Венском Концертхаусе, Консертгебау, женевском Виктория-холле и Театре Елисейских Полей, и в огромном количестве других престижных залов мира.



Уникальные концерты Будапештского симфонического оркестра цыган «Сто скрипок» пройдут с 12 по 16 ноября в Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме, Беэр-Шеве и Кирьят-Моцкине. В этих концертах будет участвовать Майк Бурштейн – выдающийся еврейский актер, режиссер, продюсер, телеведущий и певец, знаковая фигура в мировой еврейской культуре, легендарный Куни Лемель, знакомый каждому израильтянину. Майк Бурштейн - представитель династии американских еврейских артистов.







Майк принимал участие в спектаклях театра на идиш, где работали его родители, впервые выйдя на сцену в возрасте трёх лет. За более чем 50-летнюю карьеру, он успел блеснуть на Бродвее (в мюзикле «Барнум»), сыграл множество ролей в фильмах и сериалах, был ведущим развлекательного шоу в Голливуде. Он дважды награжден призом «Арфа Давида» за вклад в израильскую культуру и призом «Офир». Немногие знают, что фильм «Два Куни Лемеля» был первым израильским мюзиклом и даже выдвигался на «Оскар» в категории «фильмы на иностранном языке».

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Будапештский Цыганский Симфонический Оркестр и Майк Бурштейн.

Хайфа, 12.11.2022, суббота, «Аудиториум Хайфа», 20:00

Иерусалим, 13.11.2022, воскресенье, «Театрон Иерушалаим», 20:30

Тель-Авив, 14.11.2022, понедельник, Гейхал ха-Тарбут, 20:30

Беэр-Шева, 15.11.2022, вторник, Центр сценических искусств, 20:00

Кирьят-Моцкин, 16.11.2022, среда, Гейхал ха-Театрон, 20:00



Заказ билетов: https://fgk.kassa.co.il/announce/72186





Сайт Будапештского Цыганского Симфонического Оркестра - www.100tagu.hu



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Приходите на концерты «Сто скрипок». Вас ждёт море удовольствия!