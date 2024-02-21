



Организаторы "Евровидения" хотят отклонить песню Израиля на конкурс

Организаторы "Евровидения", выступают против песни, которую Израиль надеется отправить на конкурс в этом году, отвергая ее текст как слишком политический.



Хотя официально песня еще не опубликована, Israel Hayom сообщил ранее на этой неделе, что песня, которую Эден Голан должна исполнить в мае в Мальме, называется "Октябрьский дождь" и, как ожидается, будет ссылаться на резню, устроенную ХАМАСом 7 октября на юге Израиля.



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Сегодня Ynet сообщает, что EBU считает песню слишком политической, так как официальные правила конкурса запрещают любые политические заявления во время конкурса.



Представитель общественного вещателя Кан сообщил The Times of Israel, что телеканал "ведет диалог с EBU по поводу песни, которая будет представлять Израиль на "Евровидении". Песня должна была быть официально объявлена во время телевизионной трансляции в начале следующего месяца.



Хотя некоторые активисты призывают не допускать Израиль к участию в "Евровидении" в этом году из-за продолжающейся войны, EBU продолжает утверждать, что страна будет допущена к участию.

