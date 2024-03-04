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Орбакайте рухнула на сцене во время концерта - видео
04.03.2024 03:34 Алина Груднева

Орбакайте рухнула на сцене во время концерта - видео

Российская певица Кристина Орбакайте рухнула на сцене во время выступления в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.

Артистка запуталась в своей концертной мантии. Вставала Кристина уже под аплодисменты.

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Орбакайте приветствовала поклонников в этот важный для нее день. Обычно в первое воскресенье весны гостей принимала ее мама, примадонна Алла Пугачева. Теперь на сцену вышла ее дочь.

Что примечательно, концерты Орбакайте уже неоднократно переносили. А недавно из холла убрали портрет Аллы Борисовны, провисевший там несколько десятилетий.

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