



Оправдание Болдуина в деле об убийстве: семья Хатчинс не хочет останавливаться

Родственники убитой во время съемок фильма Ржавчина" Галины Хатчинс возмущены оправданием актера Алека Болдуина по делу о непреднамеренном убийстве.



По данным газеты New York Post, семья украинки-оператора пообещала не останавливаться и бороться до конца.



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"Это прекращение уголовного дела против Алека Болдуина никоим образом не реабилитирует его. Это не меняет того факта, что Алек Болдуин убил Галину Хатчинс на съемках "Ржавчины". Это не меняет того факта, что он выстрелил из заряженного пистолета, нацелив его на человека", - сказала прокурор Глория Оллред, которая представляет интересы семьи погибшей.



По ее словам, сторона обвинения продолжит отстаивать "правду об ответственности Болдуина".



Напомним, что ранее судья из Нью-Мексико отклонила обвинения в непреднамеренном убийстве, выдвинутые против Алека Болдуина, после того как его адвокаты заявили, что полиция и прокуроры скрыли доказательства источника боевого патрона, который убил кинооператора "Ржавчины" Галину Хатчинс в 2021 году.