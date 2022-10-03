



Октоберфест 2022 приглашает попробовать 4 сорта старейшего пива Weihenstephan

С 11 по 13 октября в комплексе Старой железнодорожной станции Тель-Авива («Митхам а-Тахана») пройдет праздник Октоберфест 2022. На пивной фестиваль нас приглашает старейшая пивоварня в мире Weihenstephan, гордость Баварии - родины Октоберфеста.





На шумном празднике баварской еды и пива мы сможем попробовать 4 сорта старейшего пива в мире, включая специальное фестивальное пиво Weihenstephan Festbier, которое варится только раз в году – специально к празднику.

Weihenstephan Festbier – это особый сезонный лагер, готовящийся специально к Октоберфесту. Эксклюзивное право попробовать редкое фестивальное пиво будет у гостей праздника в Тель-Авиве. Плотное по текстуре пиво имеет насыщенный золотистый цвет и тончайший букет ароматов. Содержание алкоголя: 5.8%.



Weihenstephan Vitus - светлое пиво крепостью 7,7%, завоевавшее множество наград различных пивных конкурсов и фестивалей. Аромат, насыщенный и интенсивный, наполнен нотками тропических фруктов. Вкус сбалансирован легкой алкогольной сладостью и оттенками дрожжей и солода.

Hefeweissbier Dunkel - (5,3%) темное пшеничное нефильтрованное пиво с глубоким вкусом, сочетающим в себе мягкие нотки карамели и послевкусие гвоздики.





Weihenstephan Hefeweissbier - (5,4%) нефильтрованное освежающее пшеничное пиво с уникальным ароматом и изысканным вкусом. Светло-золотистое с прочной белой пенной шапкой, оно отлично будет сочетаться с традиционным меню Окторбефеста.

В этом году Октоберфест в Израиле пройдет по баварским традициям. В праздник Суккот с 11 по 13 октября шатер Октоберфеста в комплексе Старой железнодорожной станции Тель-Авива будет работать с 17:00 до 23:00 все эти дни. В шатре для нас будут открыты продуктовые лавки и буфеты, которые предложат традиционную баварскую еду. Живая музыка будет играть каждый день с 21:00.



Weihenstephan уже на протяжении 975 лет является гордостью Баварии.

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Пиво Weihenstephan варится только из первоклассного сырья, имеющего официальный сертификат Баварии. Компания прилагает максимальные усилия, чтобы качество потребляемого сырья не менялось на протяжении длительного времени.