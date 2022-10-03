Октоберфест 2022 приглашает попробовать 4 сорта старейшего пива Weihenstephan
С 11 по 13 октября в комплексе Старой железнодорожной станции Тель-Авива («Митхам а-Тахана») пройдет праздник Октоберфест 2022. На пивной фестиваль нас приглашает старейшая пивоварня в мире Weihenstephan, гордость Баварии - родины Октоберфеста.
На шумном празднике баварской еды и пива мы сможем попробовать 4 сорта старейшего пива в мире, включая специальное фестивальное пиво Weihenstephan Festbier, которое варится только раз в году – специально к празднику.
Weihenstephan Festbier – это особый сезонный лагер, готовящийся специально к Октоберфесту. Эксклюзивное право попробовать редкое фестивальное пиво будет у гостей праздника в Тель-Авиве. Плотное по текстуре пиво имеет насыщенный золотистый цвет и тончайший букет ароматов. Содержание алкоголя: 5.8%.
Weihenstephan Vitus - светлое пиво крепостью 7,7%, завоевавшее множество наград различных пивных конкурсов и фестивалей. Аромат, насыщенный и интенсивный, наполнен нотками тропических фруктов. Вкус сбалансирован легкой алкогольной сладостью и оттенками дрожжей и солода.
Hefeweissbier Dunkel - (5,3%) темное пшеничное нефильтрованное пиво с глубоким вкусом, сочетающим в себе мягкие нотки карамели и послевкусие гвоздики.
Weihenstephan Hefeweissbier - (5,4%) нефильтрованное освежающее пшеничное пиво с уникальным ароматом и изысканным вкусом. Светло-золотистое с прочной белой пенной шапкой, оно отлично будет сочетаться с традиционным меню Окторбефеста.
В этом году Октоберфест в Израиле пройдет по баварским традициям. В праздник Суккот с 11 по 13 октября шатер Октоберфеста в комплексе Старой железнодорожной станции Тель-Авива будет работать с 17:00 до 23:00 все эти дни. В шатре для нас будут открыты продуктовые лавки и буфеты, которые предложат традиционную баварскую еду. Живая музыка будет играть каждый день с 21:00.
Weihenstephan уже на протяжении 975 лет является гордостью Баварии.
Пиво Weihenstephan варится только из первоклассного сырья, имеющего официальный сертификат Баварии. Компания прилагает максимальные усилия, чтобы качество потребляемого сырья не менялось на протяжении длительного времени.