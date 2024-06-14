



Обыски у брата Галкина: СМИ выяснили, чем владеет предприниматель

Старший брат российского юмориста Максима Галкина, к которому на днях нагрянули с обысками, владеет квартирой, пятью земельными участками, двумя автомобилями Mercedes и мотоциклом Harley Davidson.



Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



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"На 59-летнего Дмитрия Галкина оформлено пять участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток. На одном из них расположен коттедж площадью 590 квадратов. Если посчитать примерную стоимость владений, то получится около 1,3 млрд рублей", - выяснили журналисты.



Также уточняется, что у Дмитрия есть квартира в районе Черемушки в Москве, площадью в 103,6 квадратных метра. Московская недвижимость оценивается в 44,3 млн рублей.



Помимо прочего, предприниматель владеет Mercedes S-Class 450 4Матiс и Gls 400 D 4Matic, на которых зафиксированы штрафы в размере 147 тысяч рублей. Также журналисты выяснили, что у брата Галкина есть квартира в израильском городе Кейсария.



Дмитрия Галкина заподозрили в России в сокрытии израильского гражданства. Сам брат юмориста назвал обвинения в свой адрес "ахинеей".



Напомним, что обыски в доме и на работе брата Галкина были проведены на фоне дела о хищении в министерстве обороны РФ. Его компания занимается переоснащением БТР.