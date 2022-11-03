



Образованным матерям легче вернуться к работе после родов

Ученый Ноам Зонтаг из Центра исследований социальной политики Тауба в Иерусалиме недавно изучил влияние послеродового периода как на будущее детей, так и на карьерный рост их родителей, особенно матерей. Исследование показало, что социально-экономический уровень матерей является основным фактором, определяющим, насколько быстро они возвращаются к работе после рождения ребенка.



Исследование показало, как и ожидалось, что показатели занятости матерей после родов заметно снижаются во всех группах населения из-за отпуска по беременности и родам, но группы различаются по скорости возвращения матерей к занятости. Была обнаружена положительная корреляция между уровнем образования и уровнем занятости после родов, особенно среди арабских матерей. Матери с академическим образованием, как правило, возвращаются на работу после родов быстрее, чем менее образованные. Кроме того, чем выше у женщины уровень заработной платы до родов, тем выше ее шансы продолжить работу после них.



Образованным женщинам, занимающим высокооплачиваемые должности, легче вернуться к работе после родов, потому что они могут позволить себе услуги по уходу за детьми. Что касается занятости отцов, то оказалось, что на их работу существенного влияния деторождения не оказывает ни в еврейском, ни в арабском секторе.