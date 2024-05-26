



Ники Минаж задержана с наркотиками в Амстердаме

Рэперша Ники Минаж задержана с наркотиками в аэропорту Амстердама.



Об этом сообщает издание NU.nl.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным полиции, знаменитость задержана с легкими наркотиками. Сама Минаж факт хранения запрещенных веществ отрицает.



"Теперь они сказали, что нашли травку и что сюда должна прийти еще одна группа людей, чтобы все взвесить. Они забрали мои сумки без моего согласия", - пожаловалась рэперша.