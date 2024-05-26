Ники Минаж задержана с наркотиками в Амстердаме
Рэперша Ники Минаж задержана с наркотиками в аэропорту Амстердама.
Об этом сообщает издание NU.nl.
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По данным полиции, знаменитость задержана с легкими наркотиками. Сама Минаж факт хранения запрещенных веществ отрицает.
"Теперь они сказали, что нашли травку и что сюда должна прийти еще одна группа людей, чтобы все взвесить. Они забрали мои сумки без моего согласия", - пожаловалась рэперша.