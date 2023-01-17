



Нетаниягу отказался от iPhone

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил выключить и оставить дома свой iPhone, который он приобрел, став лидером оппозиции около полутора лет назад.



В течение многих лет Нетаниягу был, вероятно, единственным человеком в стране, не владеющим смартфоном. Проиграв предыдущие выборы, Нетаниягу решил приобрести новый смартфон.



Мало кто знал его номер, большинство звонков Нетаниягу продолжал принимать через связь из своего офиса. Иногда Нетаниягу фотографировали сидящим на пленуме Кнессета и переписывающимся в группах WhatsApp со своими коллегами по фракции.



Теперь, как уже упоминалось, Нетаниягу отказался от продвинутого iPhone, очевидно, по соображениям информационной безопасности, а также из соображений удобства: премьер-министр предпочитает посвящать все свое время управлению страной и меньше внимания уделять Facebook, Telegram и другим приложениям.