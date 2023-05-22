Необычная контрабанда: мужчина пытался спрятать ножницы в анусе
В американской тюрьме штата Индиана мужчину разоблачили на контрабанде ножниц . Его тело просканировали, когда он отказался проходить обычный обыск, и обнаружили кое-что в анусе.
Об этом пишет Sky News.
Начальник тюрьмы заметил какой-то предмет "в анальной полости арестованного". Во время сканирования предмет шелохнулся, и стало ясно, что это ножницы длиной более 20 сантиметров.
Сообщается, что их изъяли "без инцидентов".
Правоохранителей похвалили за то, что они предотвратили проникновение ножниц в тюрьму.