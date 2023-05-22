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Необычная контрабанда: мужчина пытался спрятать ножницы в анусе
22.05.2023 00:36 Ирина Демьянова

Необычная контрабанда: мужчина пытался спрятать ножницы в анусе

В американской тюрьме штата Индиана мужчину разоблачили на контрабанде ножниц . Его тело просканировали, когда он отказался проходить обычный обыск, и обнаружили кое-что в анусе.

Об этом пишет Sky News.

Начальник тюрьмы заметил какой-то предмет "в анальной полости арестованного". Во время сканирования предмет шелохнулся, и стало ясно, что это ножницы длиной более 20 сантиметров.

Сообщается, что их изъяли "без инцидентов".

Правоохранителей похвалили за то, что они предотвратили проникновение ножниц в тюрьму.

 

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