



Неидеальное лицо NK: у звезд тоже бывают прыщи

Сеть активно обсуждает видео, которое выложила в Instagram известная украинская певица Настя Каменских (NK). Настя показала свою изменившуюся внешность – лицо крупным планом, которое оказалось "неидеальным", что вызвало критику и даже насмешки у пользователей.



Так, на видео, где Настя лежит на постели и смотрит в камеру, подпевая песню Еnleo, которое появилось в Instagram-аккаунте, многие рассмотрели на ее щеке прыщ.



"Прыщик вылез", "Потап давно не лайкает", ""Натуральная красота", "Обезьяна", – тут же посыпались комментарии.

