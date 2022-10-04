Неидеальное лицо NK: у звезд тоже бывают прыщи
Сеть активно обсуждает видео, которое выложила в Instagram известная украинская певица Настя Каменских (NK). Настя показала свою изменившуюся внешность – лицо крупным планом, которое оказалось "неидеальным", что вызвало критику и даже насмешки у пользователей.
Так, на видео, где Настя лежит на постели и смотрит в камеру, подпевая песню Еnleo, которое появилось в Instagram-аккаунте, многие рассмотрели на ее щеке прыщ.
"Прыщик вылез", "Потап давно не лайкает", ""Натуральная красота", "Обезьяна", – тут же посыпались комментарии.
Но справедливости ради заметим, что основную часть поклонников это совершенно не смущало.
"У каждого может такое быть", "Яка ви красуня 😍", "Был бы рядом поцеловал от души", "Настоящая модель", "Натуральная красота", "Вы наша жемчужина", – успокаивала звезду большая часть поклонников.
Заметим, что Настя Каменских может похвастаться красивой фигурой, потому поклонники очень ценят ее советы по поводу питания. Она рассказала, как ей удается поддерживать фигуру в тонусе, несмотря на разные застолье.