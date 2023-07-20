



“Негигиенично”: Мэр итальянского города призвал мусульманок не купаться в одежде

Мэр приморского города на севере Италии раскритиковала “неприемлемую” практику купания мусульман полностью в исламской одежде на пляжах, популярных среди туристов в этом районе. По ее словам, такое поведение является нарушением этикета и негигиеничным, пишет REMIX.



В открытом письме к местным мусульманам Анна Мария Цисинт, мэр города Монфальконе, расположенного на берегу Триестского залива, сказала, что те, кто посещает городские пляжи и купается в море, должны уважать итальянские обычаи и не оказывать негативного влияния на опыт других отдыхающих на пляже.



“Кто бы ни пришел из другой реальности, чем наша, обязан соблюдать правила и обычаи, действующие в итальянском и местном контексте”, — написала Цисинт.



Она добавила, что ношение чадры для лица и плавание в полной исламской одежде расширяет “практику сомнительного значения с точки зрения приличия и гигиены”.



“Те, кто ходит в эти места, должны прекратить практику доступа к пляжу и воде в одежде, отличной от купальников”, — заявила мэр, подтвердив, что она намерена обеспечить соблюдение этого приказа “конкретным положением для защиты общих интересов”.



В разгар беспрецедентной жары и рекордно палящих температур многие итальянские жители стекаются на пляжи и охлаждаются в море, и многие мусульманские женщины были замечены купающимися в исламской одежде.



Ношение паранджи является особым камнем преткновения для мэра Монфальконе, которая заявила в своем открытом письме, что она “предотвращает любую идентификацию и наводит на мысль о фундаменталистских взглядах, что также является частью желания игнорировать правила и нормы (немусульманской) страны”.





