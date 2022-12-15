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Не знала о беременности: женщина неожиданно родила во время полета
15.12.2022 20:43 Ольга Белозерова

Не знала о беременности: женщина неожиданно родила во время полета

Молодая женщина из Эквадора была в шоке, когда пошла в туалет во время полета и родила прямо на борту самолета, летящего в Мадрид. 

Перед тем, как отправиться в туалет, девушка по имени Тамара почувствовала сильную боль в животе, сообщает Jerusalem Post.

Когда у нее начались боли в животе и начались схватки, до приземления в Нидерландах оставалось еще несколько часов. Боль заставила ее пойти в туалет в полете, где она быстро родила. Там она в шоке обнаружила, что держит на руках ребенка. 

Тамаре посчастливилось обнаружить, что на ее рейсе находились два врача и медсестра, которые пришли ей на помощь. Девушка и новорожденный были немедленно эвакуированы в больницу после приземления в Амстердаме. По данным прессы, и мать и ребенок чувствуют себя хорошо. 

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