



Не знала о беременности: женщина неожиданно родила во время полета

Молодая женщина из Эквадора была в шоке, когда пошла в туалет во время полета и родила прямо на борту самолета, летящего в Мадрид.



Перед тем, как отправиться в туалет, девушка по имени Тамара почувствовала сильную боль в животе, сообщает Jerusalem Post.



Когда у нее начались боли в животе и начались схватки, до приземления в Нидерландах оставалось еще несколько часов. Боль заставила ее пойти в туалет в полете, где она быстро родила. Там она в шоке обнаружила, что держит на руках ребенка.



Тамаре посчастливилось обнаружить, что на ее рейсе находились два врача и медсестра, которые пришли ей на помощь. Девушка и новорожденный были немедленно эвакуированы в больницу после приземления в Амстердаме. По данным прессы, и мать и ребенок чувствуют себя хорошо.