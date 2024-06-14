



Не только счета: что может грозить Ивлеевой за долги

Российской блогерше Насте Ивлеевой из-за долгов налоговой службе может грозить не только блокировка счетов в РФ.



По данным SHOT, под угрозой оказались ее зарубежные поездки.



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По словам источников, Ивлееву предупредили, что если за полтора месяца она не погасит долги, ей закроют выезд за границу.



Блогерша уже дважды оплачивала штрафы за просрочку, но долги продолжают "висеть".



Ранее вступило в силу решение налоговой о том, что все счета Насти заблокированы за неуплату 11,3 млн рублей.