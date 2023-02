Не Surface и не iPhone: Билл Гейтс рассказал, каким смартфоном он пользуется

Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс принял участие в обсуждении Reddit, ответив на вопросы пользователей форума. Многих интересовало, каким смартфоном он пользуется.



Гейтс рассказал, что использует Samsung Galaxy Z Fold 4, причем это устройство подарил лично Ли Дже Эн, вице-президент компании Samsung.



Гейтс объяснил, почему его выбор пал именно на эту модель. Дело в том, что у него установлены офисные программы Microsoft, работать с которыми удобнее на большом экране, а Galaxy Z Fold 4 в раскрытом состоянии может заменять собой планшет.



В качестве рабочего компьютера миллиардер использует Surface Studio, в поездках – ноутбук на базе Windows , а в офисах Microsoft повсеместно установлены Surface Hub 2S – моноблочные компьютеры с 85-дюймовыми сенсорными экранами и операционной системой Windows 11. Team.

