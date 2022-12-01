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Не ЧМ единым: в Катаре прошел конкурс красоты, но выбирали не женщину
01.12.2022 00:16 Алина Груднева

Не ЧМ единым: в Катаре прошел конкурс красоты, но выбирали не женщину

В Катаре кроме чемпионата мира по футболу можно было посмотреть еще на одно интересное зрелище - конкурс красоты, хотя женщины в нем не участвовали, по крайней мере, среди человеческих особей.

 
По данным Daily Mail, на мероприятии выбирали самого красивого верблюда.
 
Конкурс проводился в клубе Qatar Camel Mzayen. Самым красивым верблюдом был выбран победитель группы типа Maghateer. 
 
Владелице этого милого животного из Саудовской Аравии Моханне Ибрагим аль-Анази выдали свыше 45 тысяч фунтов стерлингов. Она была в восторге от победы своего конкурсанта, поскольку внимание к конкурсу в этой стране чуть ли не такое же, как к мундиалю.
 
В соревнованиях, как и в самом популярном человеческом конкурсе красоты, участвовали особи женского пола. В программе самым захватывающим зрелищем были скачки. Перед мероприятием все кандидатки проходят тщательный осмотр на предмет "хирургических улучшений".
 
Победителей, выбираемых по целому списку параметров, используют для размножения. 
 
 

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