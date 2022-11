Не ЧМ единым: в Катаре прошел конкурс красоты, но выбирали не женщину

В Катаре кроме чемпионата мира по футболу можно было посмотреть еще на одно интересное зрелище - конкурс красоты, хотя женщины в нем не участвовали, по крайней мере, среди человеческих особей.

По данным Daily Mail, на мероприятии выбирали самого красивого верблюда.

Конкурс проводился в клубе Qatar Camel Mzayen. Самым красивым верблюдом был выбран победитель группы типа Maghateer.

Владелице этого милого животного из Саудовской Аравии Моханне Ибрагим аль-Анази выдали свыше 45 тысяч фунтов стерлингов. Она была в восторге от победы своего конкурсанта, поскольку внимание к конкурсу в этой стране чуть ли не такое же, как к мундиалю.

In other news: While the #FIFAWorldCup is in full swing in Qatar, camels from different Gulf countries are also having a tournament of their own at the Qatar Camel Mzayen Club’s beauty festival pic.twitter.com/FhEioyVFux