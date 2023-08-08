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NASA показало фото вулканов на спутнике Юпитера
08.08.2023 00:32 Ирина Демьянова

NASA показало фото вулканов на спутнике Юпитера

Изображения, сделанные в конце июля JunoCam NASA — мощной камерой на борту космического корабля Juno — были опубликованы агентством после обработки.

Это одни из самых подробных изображений спутника Юпитера Ио, когда-либо полученных человеком.

Ио покрыта извергающимися вулканами, потому что на нее воздействует сильная гравитация соседних объектов. "Не только самая большая планета в Солнечной системе постоянно притягивает ее гравитацией, но и ее спутники: Европа и Ганимед, — говорится в заявлении NASA. — В результате Ио постоянно растягивается и сжимается, а ее вулканы извергаются".

Многие из темных пятен, которые можно увидеть на фото, представляют собой лавовые поля вулканов. С каждым прохождением мимо Ио ученые-планетологи могут наблюдать, как они меняются и растут.
 


 

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