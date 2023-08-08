



NASA показало фото вулканов на спутнике Юпитера

Изображения, сделанные в конце июля JunoCam NASA — мощной камерой на борту космического корабля Juno — были опубликованы агентством после обработки.



Это одни из самых подробных изображений спутника Юпитера Ио, когда-либо полученных человеком.



Ио покрыта извергающимися вулканами, потому что на нее воздействует сильная гравитация соседних объектов. "Не только самая большая планета в Солнечной системе постоянно притягивает ее гравитацией, но и ее спутники: Европа и Ганимед, — говорится в заявлении NASA. — В результате Ио постоянно растягивается и сжимается, а ее вулканы извергаются".



Многие из темных пятен, которые можно увидеть на фото, представляют собой лавовые поля вулканов. С каждым прохождением мимо Ио ученые-планетологи могут наблюдать, как они меняются и растут.

