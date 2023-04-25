



Накануне Дня независимости население Израиля превысило 9,7 млн ​​человек

Население Израиля достигло 9,727 миллиона человек накануне 75-летия независимости Израиля, сообщает Центральное статистическое бюро.



Население выросло на 2,3% или 216 000 человек с момента последнего Дня независимости. За год родилось 183 000 детей, 79 000 человек репатриировались в Израиль и 51 000 человек умерли.



Центральное статистическое бюро прогнозирует, что население Израиля достигнет 11,1 миллиона к 2030 году, 13,2 миллиона к 2040 году и 15,2 миллиона к 2048 году, когда стране исполнится 100 лет.



Население Израиля составляет 7,145 млн евреев (73,5%). 2,048 миллиона арабов (21%) и 534 000 граждан других национальностей (5,5%).



Население Израиля увеличилось в 12 раз с 806 000 человек с момента создания государства в 1948 году. За время существования государства в Израиль репатриировалось 3,3 миллиона человек, из них 1,5 миллиона (43,7%) с 1990 года.

