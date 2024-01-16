Нагиев подал заявку на регистрацию товарного знака
Российский шоумен Дмитрий Нагиев захотел зарегистрировать собственный бренд.
Для этого он подал заявку в Роспатент.
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По данным росСМИ, Нагиев регистрирует свой бренд для дальнейшего выпуска парфюмерии, одежды, ювелирных изделий, часов и косметики.
Что примечательно, в 2022 году Нагиев создавал коллаборацию с брендом кожаных изделий Julia Fom. Своего товарного хнака у него не было.
Если Роспатент одобрит его заявку, шоумен сможет оказывать, помимо прочего, рекламные и образовательные услуги.