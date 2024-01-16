



Нагиев подал заявку на регистрацию товарного знака

Российский шоумен Дмитрий Нагиев захотел зарегистрировать собственный бренд.



Для этого он подал заявку в Роспатент.



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По данным росСМИ, Нагиев регистрирует свой бренд для дальнейшего выпуска парфюмерии, одежды, ювелирных изделий, часов и косметики.



Что примечательно, в 2022 году Нагиев создавал коллаборацию с брендом кожаных изделий Julia Fom. Своего товарного хнака у него не было.



Если Роспатент одобрит его заявку, шоумен сможет оказывать, помимо прочего, рекламные и образовательные услуги.