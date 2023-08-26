



На высоте 2350 м: Воры ограбили ящик для пожертвований на альпинистском маршруте

Воры в Швейцарии покорили один из самых сложных охраняемых альпинистских маршрутов страны, сообщает BBC.



Они поднялись на высоту 2350 м и пересекли ущелья на узких стальных тросах – и все это для того, чтобы ограбить ящик для сбора пожертвований.



Ящик принадлежит местному альпинистскому клубу, который обслуживает самый длинный защищенный альпинистский маршрут в Швейцарии на перевале Гемми над деревней Лейкербад.



Самый большой шок вызвало то, что ящик для пожертвований доступен только самым опытным альпинистам.



Маршрут относится к 5 уровню, самому сложному, и включает в себя серьезное восхождение, подъем по лестницам, прикрепленным к вертикальной скале, и пересечение ущелий на узких стальных тросах.



Те, кто обнаружил кражу, полагают, что она была тщательно спланирована заранее.



Ящик для пожертвований был найден разбитым и пустым. Воры были не только хорошими альпинистами, оснащенными всем необходимым снаряжением, но и взяли с собой инструменты, чтобы взломать ящик для пожертвований с “грубой силой”, заявили в альпинистском клубе.



Удивительно, но оказалось, что затем они продолжили восхождение с деньгами на вершину Дауберхорна, на высоту 2941 метр.



