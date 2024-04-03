



На Канье Уэста подали в суд

На скандального рэпера Канье Уэста подали новый иск в суд, обвинив его в расизме и антисемитизме.



Истец напомнил, что артист неоднократно кричал на афроамериканских сотрудников и восхвалял Адольфа Гитлера как "новатора".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Иск подал его бывший сотрудник Тревор Филлипс. Мужчина проработал на Уэста год. По словам истца, весь этот период пострадал от жесткой дискриминации и преследований со стороны рэпера.



Филлипс был принят на работу в ноябре 2022 года в Yeezy и сразу же начал работать в Donda Academy, школе, основанной Уэстом недалеко от Лос-Анджелеса. По его словам, артист рассказывал школьникам, будто его "преследуют евреи, которые крадут все его деньги".