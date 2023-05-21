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Мужчина с протезами на обеих ногах покорил Эверест
21.05.2023 23:39 Ирина Демьянова

Мужчина с протезами на обеих ногах покорил Эверест

Ветеран армии Хари Будха Магар из Великобритании потерял обе ноги в Афганистане, но это не помешало ему подняться на самую высокую вершину Земли - Эверест. 

Таким образом он хочет войти в историю альпинизма и вдохновить других изменить представление о людях с инвалидностью, сообщает BBC.

Бывший военный стремится стать первым человеком, сошедшим на Эверест с двумя протезами ног.

 По его словам, восхождение было "труднее, чем я мог себе представить", но нужно "стремиться к вершине, независимо от того, насколько это больно или сколько времени это заняло".

Путешествие к самой высокой вершине Земли заняло в Хари Будха Магара и его команды 11 дней.

 

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