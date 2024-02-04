



Мужчина "с лицом Чикатило" пытался похитить певицу Бьянку в Москве

Популярную российскую хип-хоп певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы.



Он сообщила SHOT, что неизвестный с "лицом Чикатило" угрожал ей палкой.



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По словам Бьянки, это случилось 2 февраля, когда она отправилась делать маникюр. Возле салона к ней внезапно подошел мужчина и попытался насильно затолкать ее в машину.



"Она закричала так, что "в Минске было слышно", после чего "похититель" испугался и убежал. По описанию певицы, мужчина был высоким — около двух метров, в темном пуховике, а лицом походил на Чикатило", - сказано в сообщении.



Теперь певица обратилась к психологу, потому что боится выходить на улицу.