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Мужчина "с лицом Чикатило" пытался похитить певицу Бьянку в Москве
04.02.2024 00:30 Алина Груднева

Мужчина "с лицом Чикатило" пытался похитить певицу Бьянку в Москве

Популярную российскую хип-хоп певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы.

Он сообщила SHOT, что неизвестный с "лицом Чикатило" угрожал ей палкой.

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По словам Бьянки, это случилось 2 февраля, когда она отправилась делать маникюр. Возле салона к ней внезапно подошел мужчина и попытался насильно затолкать ее в машину.

"Она закричала так, что "в Минске было слышно", после чего "похититель" испугался и убежал. По описанию певицы, мужчина был высоким — около двух метров, в темном пуховике, а лицом походил на Чикатило", - сказано в сообщении.

Теперь певица обратилась к психологу, потому что боится выходить на улицу.

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