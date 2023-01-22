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Москва: актера Валерия Афанасьева увезли в больницу прямо со сцены
22.01.2023 21:50 Алина Груднева

Москва: актера Валерия Афанасьева увезли в больницу прямо со сцены

Известный российский актер Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля, состоявшегося в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. 

Уточняется, что 22 января Афанасьев играл в постановке "Горячее сердце" в Малом театре. В конце первого акта народный артист РФ сильно подвернул ногу.

В итоге, актера отвезли в Боткинскую больницу в российской столице. Предварительный диагноз - разрыв связок колена. 

"Все нормально, врачи сделали все от них зависящее. Уже завтра будут серьезно смотреть", - сообщил Афанасьев. 

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