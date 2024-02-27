



Модели сделали такую большую грудь, что она больше не может хлопать ладоши



Модель рассказала, что теперь не может хлопать в ладоши после того, как в ее грудь закачали шесть литров силикона. Сабрина Боинг-Боинг стремится достичь фигуры своей мечты - по образцу Памелы Андерсон.



Недавно она прошла семичасовую процедуру, которая, по ее мнению, ставит ее в ряд женщин с самыми большими грудными имплантатами в мире. Однако бразильская звезда не обошлась без недостатков - она утверждает, что из-за огромной груди больше не может хлопать в ладоши.



Имея более 252 000 подписчиков на Instagram (@sabrinaboingboingoficial), звезда также часто публикует дерзкие снимки своего тела. "Они мои малыши - ведь многие дети рождаются с таким весом, - как будто у меня близнецы", - говорит Сабрина.



Sabrina Boing Boing coloca 6 litros de silicone: “Difícil até bater palmas”

https://t.co/ak52HvAONk pic.twitter.com/eDuZEtldeJ — manaustime.com (@manaustime) February 26, 2024

"Они огромные. Честно говоря, после введения шести литров силикона трудно даже хлопать". Сабрина говорит, что ее путь начался, когда ей было всего 19 лет, и она вдохновилась внешностью Памелы Андерсон. С тех пор она несколько раз ложилась под нож, чтобы попытаться повторить образ актрисы.Сабрина сказала: "Я перенесла пять операций по увеличению груди и одну липосакцию. А также липосакцию по всему телу, перераспределив часть жира на ягодицах и бедрах, чтобы добиться эффекта Кардашьян, придав мне XL-задницу."Мне также сделали ретракцию кожи на всей области, подвергшейся липосакции, и удалили целлюлит". Процедуры обошлись в кругленькую сумму: Сабрина потратила 100 000 реалов (16 000 фунтов стерлингов) только на пластику груди, которая была сделана 16 февраля.Она сказала: "Мы установили двухлитровые имплантаты, но потом я захотела больше, и мы поставили три. Теперь в каждой груди по три литра. Пока еще рано судить о результате, я все еще нахожусь на стадии боли и дискомфорта. Это была самая большая операция в моей жизни, она заняла семь часов. Должна сказать, что они уже выглядят прекрасно без синяков!"